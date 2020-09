Rudy Camacho savoure la rivalité Toronto-Montréal

Mis à part cela, tel que l’a expliqué au 98,5 Sports Zachaky Brault-Guillard mercredi, les joueurs de l’Impact ont souvent le sentiment que les arbitres n’en ont que pour les Torontois.

« Ces derniers temps, on dirait qu’il n’y a aucune décision qui tourne en notre faveur. Peut-être qu’Altidore et Michael Bradley pèsent plus que les autres auprès des arbitres. Je ne pense pas qu’ils favorisent forcément Toronto, mais on dirait qu’il n’y a rien pour nous. »

Ceci dit, Camacho a joué un excellent match mardi à Toronto. Il est même candidat à l’équipe d’étoiles de la semaine en MLS au poste de défenseur central.

Une résidence pour Camacho?

Rudy Camacho avait une bonne nouvelle à annoncer jeudi. Le Québec a accepté de lui offrir la résidence, il n’attend que la décision du Canada qui ne devrait pas tarder selon lui.

C’est donc dire qu’en 2021, s’il est officiellement résident canadien, l’Impact n’aurait pas lui réserver une place de joueur étranger dans son alignement.

Œil pour œil, dent pour dent

Vendredi dernier au Stade Saputo, l’Impact a perdu les services de l’attaquant Maxi Urruti, sur un tacle dangereux de Chris Mavinga. Urruti partait seul vers le gardien et Mavinga l’a fauché. Il n’y a eu aucune faute d’appelée sur la séquence. Urruti s’est blessé au genou.

Cette fois, c’est au tour des Torontois de subir le même sort. Michael Bradley, qui a été victime d’un tacle d’Emanuel Maciel s’est aussi blessé au genou. Maciel a reçu un carton rouge sur la séquence, qui a ensuite été renversé et remplacé par un jeune.

Bradley, qui a quitté le terrain après coup, a subi une élongation de grade deux et ratera quelques semaines de jeu et du même coup le prochain match face à l’Impact la semaine prochaine.

Encore 250

Par ailleurs, l'Impact a confirmé que la limite de spectateurs présents au stade Saputo dans le cadre du match du mercredi 9 septembre face au Toronto FC allait encore être de 250.