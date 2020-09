Série égale 3-3 | L'Avalanche pousse la série à la limite

Le défenseur recrue Cale Makar a inscrit le but vainqueur en deuxième période et le gardien Michael Hutchinson a repoussé 27 rondelles, mercredi, permettant à l'Avalanche du Colorado de vaincre les Stars de Dallas 4-1 et de pousser leur demi-finale de l'Association de l'Ouest à la limite de sept matchs.

Outre Makar (4e), Nikita Zadorov (3e) et Mikko Rantanen (7e) ont touché la cible pour les vainqueurs, tandis que Nathan MacKinnon (9e) a complété dans un filet désert.

MacKinnon a prolongé à 14 sa série de matchs avec au moins un point en séries, égalant les marques de Bobby Orr (1970) et de Mark Messier (1988). Le record (18) appartient à Bryan Trottier (1981).

L'Avalanche évite ainsi l'élimination pour un deuxième match de suite afin de créer l'égalité 3-3 dans la série.

La formation du Colorado tente de sauver sa peau avec son deuxième gardien substitut, Michael Hutchinson, en raison des blessures subies par ses deux premiers gardiens, Philipp Grubauer et Pavel Francouz.

Il s'agissait du deuxième match dans la LNH pour Hutchinson... qui compte deux victoires.