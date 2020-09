Victoire en prolongation | Scott Laughton sauve les Flyers

Un but de Scott Laughton à 12:20 de la prolongation a permis aux Flyers de Philadelphie de vaincre les Islanders de New York 4-3, mardi, et ainsi d'éviter l'élimination lors du cinquième match de la demi-finale de l'Association de l'Est de la LNH.

Laughton a inscrit le but vainqueur, son 4e des séries, après avoir fait dévier un tir de la pointe d'Ivan Provorov.

Le sixième match de la série sera présenté jeudi dans la ville-bulle de Toronto.

Laughton et Claude Giroux (1er) ont marqué un but et amassé une mention d'aide. James van Riemsdyk (1er) et Matt Niskanen (1er) ont complété la marque. Carter Hart a repoussé 29 rondelles et Travis Konecny a obtenu deux mentions d'aide.

Mathew Barzal (4e), Brock Nelson (6e) et Derick Brassard (1er) ont inscrit les buts des Islanders qui ont les devants 3-2 dans la série. Semyon Valarmov a stoppé 28 tirs.