«On avait besoin de redresser la barre» -Thierry Henry

Le retour de Samuel Piette et de Saphir Taïder n’était pas certes pas à dédaigner, mais l’entraîneur Thierry Henry n’estime pas nécessairement que son onze partant était son meilleur de la saison.

« Ce n’est pas une question de formation, dit-il. Tu peux faire des changements. Mais on a été vers l’avant. On voulait être braves et courageux et c’est ce qu’on a fait. »

Cela dit, il estime aussi qu’il ne faut pas s’emporter même après avoir fait subir une première défaite au Toronto FC sur son terrain depuis des lustres.

« Restons les pieds sur terre. Oui, c’est vrai, ça peut être un match référence, mais on va les rejouer bientôt. Il faut rester concentré et les pieds sur terre. C’est une équipe qui domine la conférence est. On a énormément de respect pour eux.