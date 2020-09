Jonathan Drouin se porte à la défense de Max Domi

Besoin de renfort?

À l’instar de son coéquipier Jeff Petry, qui disait la semaine dernière que le Canadien avait besoin d’aide en attaque, Drouin est d’accord qu’il faudrait penser améliorer l’attaque, et non l’amenuiser.

« Si tu as la chance d’aller chercher un bon joueur, tu dois le faire. Que ce soit à l’attaque ou à la défense. Mais c’est à Marc Bergevin et à son équipe de prendre ces décisions-là. Mais c’est sûr que s’il était capable de nous dénicher un attaquant capable de nous marquer des buts, on ne dirait pas non à ça. »

Dans le cas de Domi, le retrait de la mention du Canadien sur ses médias sociaux a beaucoup fait jaser dans les dernières semaines. Mais il a depuis modifié à nouveau ses profils, dans lesquels il refait maintenant mention du fait qu’il joue à Montréal.

Domi est joueur autonome avec compensation.