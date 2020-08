«Ça va prendre du temps pour arriver au niveau de Toronto» -Thierry Henry

« Quand tu ramènes des joueurs comme Michael Bradley, Jozy Altidore, Sebastian Giovinco, Alejandro Pozuelo et compagnie, à un moment donné, c’est ça que ça donne. Mais le tout ne s’est pas bâti tout de suite non plus. Ç’a pris des années, ils n’étaient pas comme ça quand je suis arrivé dans la ligue. Alors ça prend du temps. »