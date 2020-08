Flyers, Avalanche et Canucks au bord de l'élimination

Depuis dimanche, trois équipes de la Ligue nationale de hockey ne sont plus qu'à une victoire d'atteindre la finale de leur association.

Les Islanders de New York, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas sont dans cette situation avantageuse avec des avances de 3-1 dans leur série respective face aux Flyers, à l'Avalanche du Colorado et aux Canucks de Vancouver.

Dans l'autre série, Le Lightning de Tampa Bay n'est plus qu'à un gain d'éliminer les Bruins de Boston.

Résultats, dimanche

Stars 5 Avalanche 4

Islanders 3 Flyers 2

Golden Knights 5 Canucks 3

Au programme, lundi

Bruins vs Lightning, 19h (Tampa mène 3-1)

Stars vs Avalanche, 21h45 (Dallas mène 3-1)