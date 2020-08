Grand Prix de Belgique | Comme d'habitude

La table était mise pour un Grand Prix qui allait marquer l’Histoire : sur fond d’agitation sociale rappelant les émeutes raciales aux États-Unis à la fin des années 60, Lewis Hamilton, une des figures de proue du mouvement Black Lives Matter dans l’univers du sport professionnel, avait signé, la veille, une pole position qu’il a aussitôt dédiée à l’acteur afro-américain Chadwick Boseman, emporté par le cancer.

Hamilton a même poussé l’hommage en montant sur sa voiture pour adopter la pose du Black Panther, ce super-héros interprété par Boseman.

Cerise sur le gâteau, ce Grand Prix disputé dans un contexte exceptionnel allait être couru à Spa-Francorchamps, sur un circuit qui pourrait être classé monument historique, théâtre de tant de moments épiques, grandes victoires comme tragédies. L’hommage d’avant-course au jeune pilote français Anthoine Hubert, mort l’année dernière à cet endroit, donnait d’ailleurs le ton.

Bref, toutes les conditions étaient réunies pour un Grand Prix qui s’annonçait historique. Et puis, pssschiiiit… Le ballon s’est dégonflé.

Pour une deuxième course d’affilée, ce fut ennuyant comme la pluie. De fait, on a simplement changé le décor: comme la semaine précédente, à Barcelone, le ciel menaçant laissait espérer une vraie course, rehaussée par la pluie; mais il n’en fut rien. Les nuages étaient là, mais ils n’ont pas laissé tomber la moindre petite goutte.

Et comme la semaine dernière, le trio de tête a été immuable. Hamilton a donc encore gagné et c’est tant mieux : l’hommage à Boseman est complet. Derrière Hamilton, il y avait, dans l’ordre, Bottas et Verstappen, soit le même podium que la semaine précédente, en Espagne. Prévisible, vous dites ?

Je précise qu’il n’y a aucune passe d’armes entre ces trois pilotes : Verstappen n’a jamais menacé Bottas, qui n’a jamais menacé Hamilton. Zzzzzzzz…

Bottas et Albon, même combat

Ceci nous amène à un autre problème: le manque d’opposition des coéquipiers de Lewis Hamilton et Max Verstappen. C’est particulièrement vrai dans le cas de ce dernier, l’ex-champion du monde Jenson Button allant même jusqu’à parler « d’équipe à une voiture » dans le cas de Red Bull. Ouch ! Bottas, au moins, arrive à suivre son chef de file – sans jamais le menacer, toutefois.

Et c’est bien ça le problème: à moins d’une erreur stratégique de son équipe, comme ce fut le cas lors de la deuxième course à Silverstone, Hamilton n’a pas de véritable opposition. Et si Bottas arrive à s’intercaler entre Verstappen et lui, c’est parce qu’il conduit une Mercedes. Mais pas seulement: Albon conduit la même voiture que Verstappen et celui-ci le devance toujours d’une demi-seconde. Je serais très curieux de voir Nico Hulkenberg dans cette voiture…

Stroll et Pérez à la traîne

Comme Silverstone, Monza et Suzuka, Spa est un « circuit de moteur ». Un tracé rapide, taillé sur mesure, en principe, pour les Mercedes noires (les vraies) et les Mercedes roses (leurs copies de Racing Point). Et pourtant, ces dernières étaient aux abonnés absents ce week-end.

À l’inverse, Renault, qui n’avait pas récolté un maigre point la semaine dernière, était tout feu tout flamme. Et pas seulement l’écurie-mère: les deux McLaren se sont aussi retrouvées en Q3, celle de Sainz devançant même les Racing Point de Pérez (8e) et Stroll (9e).

En course, les Mercedes roses n’ont pas progressé, Gasly se permettant même le luxe de devancer Stroll (9e) et Pérez (10e). Au moins, le Canadien et le Mexicain ont grapillé des points, mais ils ont fait de la figuration.

Pendant ce temps, les pilotes Renault terminaient 4e (Ricciardo) et 5e (Ocon), ce qui faisaient d’eux les « meilleurs des autres », les premiers du peloton B. Pour enfoncer le clou encore le plus, Lando Norris (7e) a lui aussi terminé devant les Mercedes roses. Et si Sainz ne les a pas devancées, c’est parce qu’il n’a pas pris le départ…

Si la tendance se maintient, les 15 points perdus par Racing Point dans l’histoire des écopes de freins pourraient coûter très cher dans la course au championnat des constructeurs. S’il fallait que Renault devance Racing Point, Lawrence Stroll fulminerait. (Déjà qu’il n’a jamais l’air de bonne humeur…)

Dimanche prochain, tout ce beau monde se retrouve à Monza, un autre circuit rapide. Aurons-nous droit à un copier-coller ? Ça craint, comme disent mes amis Français, d’autant que ce Grand Prix est, traditionnellement, un des plus ronflants de l’année. Une autre procession Hamilton-Bottas-Verstappen ?

Mon Dieu, si vous existez, faites qu’il pleuve, au moins…