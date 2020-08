Ligue nationale | Le Lightning à une victoire d'éliminer les Bruins

Deux buts d'Ondrej Palat ont mené le Lightning de Tampa Bay à une victoire de 3-1 contre les Bruins de Boston, samedi après-midi, dans la ville-bulle de Toronto.

Le Lightning (3-1) n'est plus qu'à une victoire d'éliminer les Bruins et de se qualifier pour la finale de l'Association de l'Est de la LNH.

Outre Palat (3e et 4e), Victor Hedman (4e) a complété pour les vainqueurs. Andrei Vasilevskiy a repoussé 29 rondelles et Nikita Kucherov a ajouté deux mentions d'aide pour le Lightning.

Jake DeBrusk (4e) a inscrit l'unique but des Bruins qui viennent de perdre trois matchs d'affilée. Jaroslav Halak a fait 23 arrêts.

L'attaquant québécois du Lightning Yanni Gourde a quitté la rencontre à 13:32 de la deuxième période après avoir été plaqué par derrière - dans la bande - par Nick Ritchie. Le joueur des Bruins a écopé d'une pénalité majeure de cinq minutes.