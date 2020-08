Black Lives Matter | «Est-ce que l’on peut parler du match?» - Thierry Henry

Est-il possible que les joueurs de l’Impact n’aient pas eu envie de disputer la rencontre contre le Toronto FC, vendredi soir?

C’est l’impression donnée par Zachary Brault-Guillard et Rudy Camacho qui ont tous deux déclaré sur les ondes du diffuseur télé de l’Impact (TVA Sports) qu’ils n’auraient pas voulu disputer la rencontre.

Beaucoup des joueurs de la formation montréalaise voulaient continuer d’appuyer le mouvement Black Lives Matter, mais les joueurs de Toronto ont, semble-t-il, insisté, pour disputer la rencontre.

L’entraîneur Thierry Henry a toutefois refusé trois ou quatre fois de commenter sur les circonstances qui ont mené à la tenue de la rencontre en point de presse.

« Il y a eu un match ce soir. Est-ce que l’on peut parler du match? »

Et quand on lui a posé des questions sur l’arbitrage, il a répondu :

« Ne me parlez pas de l’arbitre. Ne me parlez pas des joueurs qui nous manquaient…. »

Et pour ce qui est de la rencontre proprement dite, il a refusé d’admettre que ces joueurs étaient apathiques.

« Non. Toronto a disputé un bon match. Ils méritaient de gagner. Toronto a montré sa supériorité. On a une chance de rejouer mardi – à Toronto – et il va falloir rectifier ça ».

Un peu mince, quand même.