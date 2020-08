Impact 0 Toronto FC 0 (première demie)

L’Impact de Montréal affronte le Toronto FC, ce soir, au stade Saputo, privé de deux de ses meilleurs éléments, quoique pour la meilleure raison du monde.

L’épouse de Saphir Taïder a donné naissance à un petit garçon, jeudi. Ce dernier est de nouveau papa. Quant à Samuel Piette, il est à l’hôpital avec sa conjointe dans l’attente de la venue de leur enfant.

L’Impact a renoué avec la victoire lors de son retour au jeu, mardi, en disposant des Whitecaps de Vancouver 2 à 0. Comme il y a 72 heures, 250 spectateurs sont présents au match au stade Saputo.

Après une dizaine de minutes dénudées de réelles occasions de marquer, le Toronto FC a une première réelle chance lorsqu'Alejandro Pozuelo fait une belle percée sur le flanc gauche, s'approchant tout près du filet de Clément Diop. Heureusement, Luis Binks neutralise le danger.

À la 19e minute, Patrick Mullins, blessé, doit céder sa place à Nick DeLeon, pour le Toronto FC.

But refusé

Le Toronto FC se donne une belle occasion à la suite d'un coup de pied de coin à la 36e minute. Un centre de Michael Bradley et une tête de Nick DeLeon mène au premier but du match. Mais à la suite de la reprise vidéo, le but est refusé en raison d'un hors-jeu.

