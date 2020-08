Séries éliminatoires | La LNH reprendra ses activités samedi

Après avoir reporté les matchs éliminatoires prévus jeudi et vendredi dans les villes-bulles de Toronto et d’Edmonton en raison du soutien à la cause Black Lives Matter, la Ligue nationale de hockey reprendra ses activités, samedi.

Ainsi donc, le quatrième match de la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston sera présenté dès midi, samedi, à Toronto. Le Lightning a les devants 2 à 1.

La troisième rencontre entre les Flyers et les Islanders de New York - série égale 1-1 - sera disputée à Toronto, à 19h.

Finalement, les Golden Knights de Las Vegas et les Cancuks de Vancouver en viendront aux prises à 21h45 - fuseau horaire de l'Est - à Edmonton.

L'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas renoueront seulement dimanche. Les Stars ont les devants 2-1.