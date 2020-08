Boycott sportif | «On constate la grandeur de certains athlètes»

Les blessures infligées à l’Afro-Américain Jacob Blake par un policier blanc ont attisé la colère antiraciste aux États-Unis, qui a engendré des manifestations et une campagne de boycottage du monde sportif professionnel. Entrevue avec Fabrice Vil, avocat et cofondateur et directeur général de Pour 3 points.

La Ligue nord-américaine de basket a annoncé que les trois matchs de séries prévus jeudi (Clippers-Dallas, Denver-Utah et la demi-finale de conférence Toronto-Boston) ne seraient pas joués.

D’autres parties avaient été annulées la veille.