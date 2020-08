CPL: Des clubs français s’intéressent au soccer québécois

Ce n’est pas un secret, le commissaire de la Canadian Premier League David Clanachan tente tout en ses moyens pour établir une équipe de la CPL au Québec.

Récemment, l’Atletico Madrid en Espagne s’est impliqué dans la relance du soccer à Ottawa. En fait, le nouveau club d’expansion s’appelle aussi Atletico Ottawa.

L’arrivée sur la grande scène de joueurs canadiens comme Alphonso Davies et Jonathan David fait en sorte que l’Europe regarde de plus en plus vers le Canada pour dénicher les prochains joyaux.

Et selon ce que le commissaire a indiqué au podcast IMFC Radio jeudi, des clubs de la France s’informent sur sa ligue et des possibilités de s’impliquer dans une possible expansion dans la province de Québec.