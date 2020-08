Le Lightning a frappé fort face aux Bruins

Le Lightning de Tampa Bay a écrasé les Bruins de Boston 7-1 pour prendre les devants 2-1 dans leur série de l'Association Est.

Nikita Kucherov a enfilé un but et trois passes et Alex Killorn deux buts et une mention d'aide pour mener l'attaque des vainqueurs qui ont chassé Jaroslav Halak après quatre buts en 16 tirs.

Victoire de l'Avalanche

L'Avalanche du Colorado a disposé des Stars de Dallas 6-4 pour rétrécir l'écart à 2-1 dans leur série de l'Association Ouest.

Les Stars ont donné la frousse à leurs adversaires en inscrivant trois buts sans réplique lors du dernier tiers.