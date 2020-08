Lettre du copropriétaire des Alouettes à l'intention des partisans | «C'est rassurant de lire ce texte»

Le copropriétaire des Alouettes de Montréal, Gary Stern, a émis la déclaration suivante, mercredi :

À tous les partisans, les commanditaires, les partenaires et les membres des médias,

Comme vous le savez tous, j’ai acheté les Alouettes de Montréal à la fin de décembre 2019. Je considère que ce fût un de mes plus grands moments à vie quand les autres gouverneurs ont accepté que Sid Spiegel et moi-même puissions faire partie de cette grande ligue au passé glorieux.

Sid et moi savions que de grands défis nous attendaient afin de ramener notre équipe, les Alouettes de Montréal, au niveau d’excellence dans lequel elle s’est déjà trouvée. Nous voulions bâtir sur la remontée amorcée sur le terrain en 2019, en plus de mettre sur pied une solide base financière pour le futur.

Les dernières années n’ont pas été tendres pour les Alouettes sur le plan financier et ce modèle n’était pas durable.

Nous avions entrepris l’année avec beaucoup d’optimisme et nous entrevoyions une excellente saison.

Je ne sais pas si j’ai eu un éclair de génie, ou si c’était un cadeau du ciel, mais j’ai eu la bonne fortune de rencontrer et d’engager Mario Cecchini comme président, puis d’amener Danny Maciocia à bord comme directeur général. D’ailleurs, j’en profite pour saluer le travail des troupes durant cette période particulière.

Ensemble, ils ont fait de très grands progrès à réorganiser la structure administrative et financière de l’organisation, en plus des opérations football.

Nous avions déjà en place un entraîneur-chef extraordinaire en la personne de Khari Jones, un futur quart membre du Panthéon en Vernon Adams Jr., que nous avons immédiatement signé pour les trois prochaines années, et le Joueur canadien par excellence dans la LCF en Hénoc Muamba.

Nous savions que nous avions plus d’un million de partisans au Québec qui attendaient le retour d’une équipe, qui a démontré son professionnalisme et qui était dédiée à l’emporter et à être compétitive sur une base quotidienne.

Nous ne pouvons nous cacher derrière la COVID-19 et l’utiliser comme excuse pour ne pas nous améliorer. Elle n’a pas été, et ne sera pas, la cause de la chute de la LCF. Nous devons simplement voir ce virus comme une chose qui nous a permis de voir les failles dans le modèle d’affaires de notre ligue.

Nous devons maintenant travailler main dans la main avec nos joueurs. Nous devons être d’autant plus à l’écoute de nos partisans, qui ont été loyaux envers nous, et également de tous les amateurs de football.

Nous devons évoluer en tant que circuit, et nous devons apporter les changements requis pour assurer non seulement une saison 2021, mais aussi une pérennité pour les années à venir.

Nous devons arrêter de chercher à jeter le blâme et regarder en avant dans le monde en constante évolution, afin d’adapter notre ligue à cette nouvelle réalité.

Ce n’est pas une tâche facile pour nos propriétaires et nos présidents.

Ce n’est pas une tâche facile pour nos joueurs.

Ce n’est pas une tâche facile pour nos partisans, ce n’est pas une tâche facile pour nos commanditaires.

Ce n’est pas une tâche facile pour nos partenaires médias comme Bell Media et Cogeco.

Ce n’est pas une tâche facile pour nos médias généreux.

Et certainement, comme nous avons pu le constater, ce n’est pas une tâche facile pour notre gouvernement.

Ce qui est facile par contre, c’est d’être d’accord sur le fait qu’il y a un besoin et une grande place pour notre ligue unique.

J’espère sincèrement que vous allez regarder tout le bien que la LCF a fait au cours des dernières années et que vous allez nous accorder votre temps et votre appui, alors que nous allons la faire grandir et l’améliorer.

Je vous assure que les neuf équipes désiraient jouer en 2020, et qu’elles veulent toutes jouer au football en 2021, ainsi que dans le futur.

Le modèle de la LCF a besoin de changement, et l’année 2020 nous l’a prouvé.

Notre ligue est ici pour rester, elle ne s’effondrera pas et elle ne disparaîtra pas. Écoutez chacune de vos équipes et accordez leur tout l’appui que vous pouvez leur accorder.

Nous sommes ici pour écouter, pour changer, ainsi que pour revenir encore plus fort et meilleur que jamais.

Merci

Gary Stern