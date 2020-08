Lionel Messi veut se séparer du Barça | «C'est un roi du sport qui veut quitter le plus grand club»

En annonçant son souhait de quitter le FC Barcelone, mardi 25 août, Linoel Messi a chamboulé les plans de l’équipe espagnole et fait rêver les Argentins.

En effet, les des plus grands joueurs de soccer de l’histoire en a mare. Messi veut quitter Barcelone. Le hic ? Ce joueur a l’un des plus gros contrats sportifs au monde. De plus, il est l’athlète le plus titré du Barça: 34 trophées, sept ballons d’or, une fiche incroyable (634 buts en 731 matchs), dix championnats d’Espagne et quatre championnats de la Ligue des champions.

Ce pedigree a un prix : l’attaquant a signé un contrat qui vaut beaucoup de millions $.

Par l’intermédiaire de ses avocats, l’Argentin a informé les dirigeants du FC Barcelone de son désir de rompre le contrat qui les lie.

La vedette du Barça veut faire valoir une clause de «motifs personnels» pour se dégager du contrat qui le lie au club jusqu'au 30 juin 2021. La direction fait valoir de son côté que cette clause est arrivée à échéance le 10 juin. La direction du Barça compte bien obtenir la pénalité de 700 millions d'euros prévue en cas de rupture unilatérale du contrat.