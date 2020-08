VIDÉO | Le Lightning égale les chances face aux Bruins en prolongation

Les Canucks rebondissent

Elias Pettersson et Tyler Toffoli ont chacun incrit un but et deux passes dans un gain de 5-2 des Canucks de Vancouver contre les Golden Knights de Vegas, mardi soir à Edmonton.

Défaits 5-0 dans le match 1, les Canucks ont ainsi créé l'égalité 1-1 dans la série.