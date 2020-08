Gain de l’Impact de Montréal | «C’est une belle entrée en matière»

«Une bonne préparation physique des joueurs a bien servi l’entraîneur-chef. […] On a vu une équipe beaucoup plus en forme, comparativement aux matchs disputés à Orlando. Les joueurs semblaient plus solidaires et plus en confiance. Les joueurs n’ont pas hésité à se porter vers l’avant; c’est un changement assez drastique par rapport au mois passé. Romell Quioto a menacé plusieurs fois l’adversaire; Lassi Lappalainen a très bien joué sur le couloir gauche. C’est une belle entrée en matière.»