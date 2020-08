Vague d’enthousiasme à l’endroit du Canadien de Montréal | «Je ne partage pas la théorie arc-en-ciel à propos de l’équipe»

«Je ne veux pas briser le party, mais il y a un bémol dans la performance du Canadien de Montréal. Je ne partage pas la théorie arc-en-ciel à propos de l’avenir de l’équipe. Je trouve que la ronde de qualification et la série contre les Flyers étaient très particulières. […] Le Canadien de Montréal n’aurait jamais dû participer aux séries éliminatoires. L’équipe était au 24e rang de la LNH, en mars. Je pense que Montréal aurait dû en profiter beaucoup plus, car les deux piliers de la formation - Cary Price et Shea Weber - étaient dans excellent état de santé. Je ne pense pas que ce serait possible à la suite d’une saison régulière. Certes, le Canadien a gagné le cinquième match (5-3), mais il été blanchi deux fois. Dans le sixième match, il a joué du hockey de rattrapage… J’ai apprécié le jeu de Suzuki et de Kotkaniemi.»