«Je pense que le Canadien ne pourra se passer de Phillip Danault» -Martin McGuire

«Est-ce que la direction du Canadien va s’entendre avec Danault avant la fin juin 2021? Ça reste à voir. Chose certaine, Danault s’est retrouvé sur un trio plutôt défensif durant l’affrontement contre les Penguins de Pittsburgh. Il a clairement indiqué qu’il ne veut pas que son rôle change dans l’équipe, l'an prochain. […] Quand Marc Bergevin a dit qu’il devait faire attention à son argent, il faisait certainement référence à Danault, Gallagher, Tatar, Armia et Petry... Cela dit, je pense que le Canadien ne pourra se passer de Phillip Danault. Il ne pourra pas se passer non plus de Suzuki et de Kotkaniemi. Il faut garder ces trois joueurs de centre et séparer adéquatement les minutes de jeu…»