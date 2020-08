Phillip Danault ne se contentera pas d'un rôle défensif à Montréal

Voici ses impressions sur différents sujets :

Il partage l’enthousiasme des partisans à la suite de ces séries

«On voit les jeunes qui s’en viennent solides. On est capables de combattre contre de grosses équipes. On a démontré le caractère qu’on avait aussi et le leadership des vétérans. Et Price a été solide. Je suis très encouragé de voir ça.»

Il n’est pas surpris de l’impact que Suzuki a eu pour l’équipe en série

«C’est un solide joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Solide aussi offensivement. Il a une bonne attitude, c’est un bon kid, il est très humble.»

Sur son coéquipier de trio Tomas Tatar qui a éprouvé des difficultés en séries

«On arrive en plein milieu de l’été et les gars doivent performer à un haut niveau. Pour certains joueurs en saison, ça prend plus de temps pour que la machine se mette à ‘’on’’. Pour tout le monde, ç’a été une expérience unique et différente. Je ne suis pas inquiet pour lui, c’est un bon joueur de hockey. Je ne considère pas qu’il a eu de mauvaises séries.»

«On sait qu’on a une chimie excellente. J’adore jouer avec Tats et Gally. Chaque soir, on se présente et on amène une bonne chance de gagner à notre équipe.

Sur Brendan Gallagher

«On sait qu’il a le cœur à l’ouvrage, mais il était blessé. Il se présente toujours pour ses boys, mais il jouait avec un handicap. Il a quand même bataillé à travers ça. C’est un guerrier et un joueur important pour l’équipe.»

Sur la possibilité d’une prochaine saison avec 4 villes bulles

«Une saison complète, je pense que ce serait difficile que ça passe au Conseil. Mais c’est la ligue qui va décider ça. Mais pourvu qu’on puisse voir nos familles, c’est le plus important.»

Ses meilleurs souvenirs dans la «bulle» de Toronto

«Qu’on ait pu se rendre en série, battre Pittsburgh et rivaliser contre de grosses équipes, c’est ce que je retiens de cette expérience. Je m’ennuyais de ma famille, mais ils comprennent que c’est ma passion et qu’on était en série. Si ç’avait été en saison régulière, ç’aurait été autre chose.»

«Un souvenir que j’ai en tête, c’est qu’on a commandé beaucoup de UberEat. Quand on a gagné contre Pittsburgh, tout le monde ensemble dans le Lounge. On a tissé des liens, j’en suis sûr. C’était l’fun, c’était spécial.»