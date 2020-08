L’Impact est à « 75 ou 80% » de ses capacités, selon Thierry Henry

L’Impact a connu plusieurs difficultés à Orlando lors du tournoi MLS is back. Surtout au niveau de la cohésion et du synchronisme, l’Impact a mal paru et a souvent offert un spectacle difficile à regarder.

Mais cette fois, les choses risquent d’être différentes, selon l’entraîneur Thrierry Henry.

« Je l’espère oui, c’était difficile à Orlando, a reconnu le patron.