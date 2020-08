MLS | Saphir Taïder sonne l’alarme sur la phase deux

Malgré ceci, Taïder n’a pas l’intention de demander à l’Impact un transfert vers l’Europe.

Mais il confirme que plusieurs joueurs pensent comme lui quant à la suite des choses en MLS.

« Je parle de moi et de ma situation, mais nous on parle entre joueurs. Il y en a un paquet qui sont dans des situations délicates. Ce serait un bien pour tout le monde si on arrivait à rester ici honnêtement. Si on devait se relocaliser à New York d’ici trois semaines, pour moi et ma famille ce serait invivable.»

