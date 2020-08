Demi-finale de l'Ouest | Les Stars surprennent l'Avalanche en lever de rideau

Alexander Radulov a inscrit deux buts en plus d’ajouter une mention d’aide, samedi, menant les Stars de Dallas à une victoire de 5-3 contre l’Avalanche du Colorado lors du premier match de leur série demi-finale de l’Association de l’Ouest disputée dans la ville bulle d’Edmonton.

Outre Radulov (3e et 4e), qui a inscrit le but vainqueur, Tyler Seguin (1er), Blake Comeau (1er) et Roope Hintz (1er) ont complété pour les gagnants. Jamie Benn a récolté trois assistances.

Nathan McKinnon (5e et 6e) et Gabriel Landeskog (1er ) ont répliqué pour l’Avalanche qui a vu son gardien Philipp Grubauer quitter la rencontre après avoir accordé trois buts sur 10 tirs. Grubauer a semblé se blesser à une jambe.