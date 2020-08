Boxe | Alvarez contre Smith fils: verdict ce soir sur nos ondes

C’est ce soir à Las Vegas qu’aura lieu le combat des mi-lourds entre le Montréalais d’origine colombienne Eleider Alvarez et l’Américain Joe Smith fils.

Le combat sera retransmis sur les ondes du 98.5 FM dès 22 heures avec Nicolas Martineau à la description et Sébastien Gauthier à l’analyse.

Alvarez (25-1-0, 13 K.-O.), âgé de 36 ans, concède quelques années et de la puissance de frappe à Smith (25-3-0, 20 K.-0.), qui est de six ans son cadet. En revanche, Alvarez est un boxeur nettement plus complet.

À son dernier combat en janvier, Alvarez a vaincu Michael Seals par k.-o. au septième round. Smith présente une fiche de 2-2 à ses quatre plus récents duels.