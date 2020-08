«Le Canadien méritait un meilleur sort» -Dany Dubé

On dit parfois que ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui remporte une rencontre sportive et c’était passablement le cas, vendredi, au terme du match entre le Canadien et les Flyers.

« Ce soir, le Canadien méritait un bien meilleur sort », a noté l’analyste du 98.5, Dany Dubé.

Tous les buts de la rencontre des Flyers n'ont pas été des buts francs, mais ont été inscrits à la suite de déviations et de mauvais bons, le plus souvent, initiés par les joueurs du Canadien.

Cela dit, la nature particulière de ces séries éliminatoires, les villes-bulles et la longue pause estivale ne doit pas être oubliée, estime l’analyste.