250 spectateurs pour les matchs de l’Impact

L’Impact de Montréal a annoncé jeudi qu'un total de 250 partisans - le maximum permis par la santé publique - pourront assister aux matchs au Stade Saputo dès la semaine prochaine.

« Nous sommes très heureux d'accueillir des partisans pour la suite de la saison au Stade Saputo. On a hâte de revoir des supporters au stade, a déclaré le président et chef de la direction de l'Impact de Montréal, Kevin Gilmore. Nous aurions aimé revenir au stade avec une pleine capacité, mais la situation qui persiste dicte autre chose. Compte tenu de cela et en consultation avec les autorités publiques, nous prenons l'engagement d'être l'une des activités de divertissement les plus sécuritaires à Montréal, car nous voulons que nos supporters se sentent vraiment confortables d'y être. »

Prévente exclusive pour les membres

Tous les membres du club pourront profiter d'une prévente exclusive à compter de ce jeudi à midi jusqu'au samedi 22 août à midi pour se procurer des places.

Les abonnés de saison pourront procéder en décidant du prix qu'ils sont prêts à débourser. Le système déterminera ensuite les chances d'obtenir un accès au Stade Saputo à ce prix et en informera l'utilisateur.

Les membres qui obtiendront une passe pour le match seront avisés et des sièges leur seront ensuite assignés. Le grand public pourra ensuite obtenir des places si ce n'est pas déjà complet, à compter de samedi à 20h jusqu'à lundi midi.

Des mesures sanitaires exceptionnelles

Toutes les mesures sanitaires recommandées par la santé publique seront mise en place au Stade Saputo, que ce soit la distanciation sociale de deux mètres entre les personnes ne vivant pas à la même adresse, le port du masque ou du couvre-visage obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus, des panneaux de protection sur les comptoirs des concessions alimentaires, des mesures sanitaires strictes appliquées à tous les points de contact avec les partisans, le nettoyage des surfaces effectué quotidiennement selon les plus hauts standards d'hygiène, des stations de nettoyage des mains ou de désinfectant installées à l'entrée et à plusieurs endroits dans le stade, aucune transaction en argent comptant acceptée, une prise de température effectuée dès l'arrivée au stade, la lecture numérique aux entrées des passes Yoop sans contact et l'accord des termes et conditions liés à la COVID-19 au moment de l'achat.

L'Impact a annoncé le 13 août qu'il poursuivra sa saison en jouant six matchs contre ses deux rivaux canadiens, soit la première phase d'un calendrier révisé de la saison régulière 2020 de la MLS. L'Impact affrontera d'abord contre le Vancouver Whitecaps FC le mardi 25 août à 20h au Stade Saputo. Le Toronto FC sera ensuite à Montréal le vendredi 28 août à 20h. Les deux équipes se retrouveront quelques jours plus tard au BMO Field, le mardi 1er septembre à 20h, puis à nouveau au Stade Saputo le mercredi 9 septembre à 20h.

Enfin, l'Impact se dirigera vers Vancouver pour y disputer deux matchs dans l'Ouest canadien, les dimanche 13 septembre et mercredi 16 septembre à 21h30 (HAE). Tous ces matchs seront diffusés au 98.5,

Comme lors du Tournoi MLS is Back, les protocoles de dépistage de la COVID-19 joueront une fois de plus un rôle important dans le cadre de la compétition établi par la MLS. La MLS continue de travailler étroitement avec les conseillers en maladies infectieuses de la ligue, ainsi qu'avec les conseillers de l'Association des joueurs de MLS à la planification du dépistage.