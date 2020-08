«On a donné tout ce qu’on avait à chaque présence» -Joel Armia

Lorsque les Flyers ont pris les devants 2-1 à la suite d’un doublé en supériorité numérique en deuxième période, l’avenir à court terme s’annonçait plutôt sombre pour le Canadien.

Et pourtant…

Le deuxième but du match de Joel Armia et le premier des séries de Brendan Gallagher ont fait basculer la rencontre en faveur du Canadien qui n’a plus jamais tiré de l’arrière par la suite.

À quoi attribuer ce regain de vie d’une équipe qui avait été blanchie à ses deux derniers matchs?