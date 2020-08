L’effort de Gallagher | «Il a amené ça à un autre niveau» -Jonathan Drouin

Après une fin de match quelque peu controversée, mardi, Brendan Gallagher a drôlement remis les pendules à l’heure mercredi soir.

Dès sa première présence sur la patinoire, Gallagher a lancé et foncé au filet et il est passé à un cheveu de se battre avec un joueur des Flyers.

En deuxième période, quand le Canadien venait d’encaisser deux buts en avantage numérique, il a frappé au sol une rondelle passée par Nick Suzuki pour donner les devants aux siens.

Et en troisième, il s’est retrouvé la bouche en sang – et une dent en moins -, ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre la conversation avec les arbitres et ses adversaires.