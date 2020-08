À la défense de Brendan Gallagher

« Je n’ai pas vraiment compris la décision de Kirk Muller de le laisser de côté alors qu'on avait enlevé le gardien. C'est un joueur qui marque toujours quand c’est important. Toujours, toujours... On l’a vu encore ce soir (il a inscrit le but qui donnait les devants 3-2 au Canadien). »

« De ses 22 buts cette année, il a inscrit neuf fois le premier but dans un match. Il n’abandonne jamais. Les buts qu’il marque, ça résonne pour ses coéquipiers.

« Lorsqu’un entraîneur prend une décision, des fois, on regarde ça et on est un peu sceptique. On n’a pas toujours toute l’information... mais je la trouvais très pertinente pour donner une valeur ajoutée à ce qu'on dit à propos de ce joueur. »