Gain de 7-1 | L'Avalanche élimine les Coyotes

Nathan MacKinnon a inscrit deux buts et obtenu trois mentions d’aide, mercredi, lorsque l’Avalanche du Colorado a écrasé par 7-1 les Coyotes de l’Arizona qui sont désormais éliminés des séries de la LNH.

L’Avalanche a montré la porte aux Coyotes en cinq rencontres.

Nazem Kadri (5e et 6e buts ) a imité MacKinnon (3e et 4e) avec un doublé en plus d’inscrire une mention d’aide. J. T. Compher (3e), Samuel Girard (1er) et Nikita Zadorov (1er) ont complété la marque pour les vainqueurs.

La timide riposte est venue de Clayton Keller (4e).

Phillip Grubauer a repoussé 23 rondelles dans la victoire. Darcy Kuemper a quitté la rencontre après avoir accordé un 6e but sur 30 tirs.