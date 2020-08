Retour au jeu | «Les joueurs craignent la phase deux» -Samuel Piette

Selon Piette, les joueurs et la ligue discutent encore des possibles solutions pour la suite des choses.

Un championnat canadien difficile à gagner

Piette l’a reconnu, le changement de format au championnat canadien fait encore mal à l’Impact. Aucun avantage apparent n’est donné au club champion, Montréal.

Par ailleurs, sur une séquence de six matchs, la crème risque de remonter à la surface. Il sera difficile de coiffer Toronto qui semble être une coche par-dessus tout le monde. Mardi soir, ils ont dominé Vancouver, dans un gain de 3-0.

« On dirait que le format de ce tournoi change à tous les ans, et jamais à notre avantage. C’est sûr que cette année on risque plus de voir qui est le meilleur club au Canada. Contrairement à un duel d’un match ou même deux, où tu peux jouer un peu de malchance, là sur six matchs ce n’est pas pareil. »

Les Caps et le TFC auront joué deux matchs avant même que l’Impact n’en joue un seul, un autre désavantage pour Montréal.

« Si on avait pu s’entraîner normalement sur un terrain, cela aurait été différent que juste faire du vélo à la maison. Ce n’est pas le même travail cardio-vasculaire. En même temps on se compte chanceux de ne pas avoir dû jouer à 4 jours d’avis comme eux. Une chose est certaine, on va apprendre à bien se connaitre.»

Il est assez clair en parlant aux joueurs de l’Impact que ces derniers n’ont pas du tout apprécié devoir faire une quarantaine de 14 jours, malgré des tests COVID passés aux deux jours.

On ne sait toujours pas si des spectateurs seront admis aux matchs disputés au Stade Saputo. Mardi soir, à Toronto, le match s’est déroulé à huis clos.