Coupe du monde de soccer 2022 | Un tirage favorable pour le Canada

C’est mercredi qu’avait lieu le tirage au sort en vue des matchs de qualifications de la Coupe du monde de soccer 2022 qui aura lieu au Qatar.

Dans la section Concacaf, le Canada (9e en concacaf) se retrouve dans le groupe B, en compagnie de Suriname (14e), les Bermudes (18e), les Îles Caïmans (27e) et Aruba (16e).

Pour obtenir son billet pour le Qatar, le Canada doit terminer premier de ce groupe. Ensuite, il affrontera le premier d’un des six autres groupes dans une série aller-retour.

Si le Canada arrive à traverser ces deux premières étapes, il sera ensuite invité à participer au tournoi à la ronde qui inclura huit pays, dont les cinq meilleurs de la Concacaf, les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, la Jamaïque et le Hunduras.

Dans cette dernière ronde, tous les pays s’affronteront deux fois, pour un total de 14 matchs. Les pays qui termineront le tournoi à la ronde dans trois premières positions iront à la Coupe du monde.

Le pays qui terminera quatrième devra affronter un pays de l’Océanie pour tenter de se qualifier.

Les quatre autres pays seront éliminés.

« On attendait tous ce tirage pour savoir contre qui on allait jouer, a indiqué l’attaquant franco-ontarien Jonathan David au 98.5 Sports depuis la France. On est tous très excités de débuter ce périple vers la Coupe du monde.

« Il faudra être prendre notre temps avec le ballon, mais je pense que si on joue un style agressif, avec un pressing très haut, ça pourrait vraiment nous avantager dans cette compétition. »

C’est donc une très longue route vers le Qatar qui attend le Canada. Le tout débutera cet automne avec deux fenêtres internationales où se jouera la phase de groupe.