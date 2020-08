Alexander Ovechkin sauve les Capitals

Alexander Ovechkin a inscrit le but égalisateur et le but gagnant, mardi, permettant aux Capitals de Washington de vaincre les Islanders de New York 3-2 à Toronto et ainsi d’éviter l’élimination.

Les Islanders ont désormais une avance de 3-1 dans la série huitièmes de finale de la LNH.

Jean-Gabriel Pageau (4e) et Matthew Barzal (3e) avaient donné les devants 2-0 aux Islanders dès la première période, mais Evgeny Kuznetsov (3e) a rapproché les Capitals à un but dès la période médiane avant de voir Ovechkin (3e et 4e) toucher la cible deux fois en deuxième et en troisième période.

Stars 2 Flames 1

À Edmonton, le premier but des séries de John Klingberg a mené les Stars de Dallas à une courte victoire de 2-1 contre les Flames de Calgary.

Les Stars ont les devants 3-2 dans cette série.

Jamie Benn (2e) avait lancé les Stars en avant en première période, mais Mikael Backlund (4e) avait créé l’égalité avant la fin de l’engagement.