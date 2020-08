Pas de vote de confiance de Muller à l'endroit de Drouin

Ce n’est pas exactement un vote de confiance envers Drouin…

L’entraîneur par intérim a aussi esquivé la question touchant l’utilisation de Brendan Gallagher en troisième période en espérant que ses joueurs « vont se lever (mercredi) matin et trouver une façon de gagner un match de hockey en soirée. Ces gars-là sont fiers et je m’attends à ce qu’ils soient prêts à aller de l’avant demain soir. »

« Lors du dernier match, nous avons frappé quelques poteaux. Aujourd’hui, c’était un autre match très disputé. On voulait générer plus de vitesse en zone neutre et c’est pour ça que j’ai tenté diverses combinaisons de joueurs. »

Et, hormis la fierté, comment une équipe qui a lessivé les Flyers 5-0 dans le deuxième match peut être en panne à l'attaque à ce point?

« Si je le savais, on aurait apporté les correctifs », a répondu Shea Weber, de façon succincte.