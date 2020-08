Pour gagner la coupe | Consolider hors du noyau dur

« Et ça se passe de plus en plus dans les deux extrémités. Les gardiens sont extrêmement sollicités, tes joueurs de soutien sont extrêmement sollicités. Et lorsque tu sors de ton noyau dur, ta deuxième vague, c’est gars-là doivent avoir des qualités certaines. »

Et Dany Dubé note les noms de Blake Coleman, Yanni Gourde, Barclay Goodrow…

On l’écoute...