La LCF a annulé sa saison | «Randy Ambrosie est coupable d’avoir manqué de communication et de leadership»

«On peut facilement blâmer Randy Ambrosie pour une portion des déboires de la LCF et de l’annulation de la saison 2020. Il n’est quand même pas responsable de la pandémie de COVID-19 et des problèmes logistiques qui accablent les diverses ligues professionnelles. Chose certaine, il est coupable d’avoir manqué de communication et de leadership. Il n’a pas évalué assez vite les différentes possibilités pour affronter les problèmes associés à la crise sanitaire mondiale. Un circuit qui s’absente du marché sportif, c’est comme admettre qu'il n’est plus pertinent... Les gens vont oublier et trouver un autre produit de divertissement. [...] Cela dit, je crois que la LCF va survivre. Elle devrai juste de réinventer. Il faudra peut-être changer l'infrastructure de la ligue; changer les règlements...»