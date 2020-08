Le championnat canadien débute mardi soir

En cette saison MLS des plus fragmentées, c’est dans un tournoi non conventionnel que l’on déterminera qui sera le champion canadien en 2020.

Non, il n’y aura pas d’affrontement aller-retour, et il n’y aura pas d’affrontement entre les clubs de la MLS et de la CPL, sauf en finale.

Cette année, pour suivre l’évolution des choses, il faudra suivre les classements MLS et aussi le tournoi Island Games de la CPL.

Lors du prochain mois, les équipes canadiennes de la MLS vont jouer un total de six matchs chacune, et seulement entre elles. Et ça commence ce soir alors que les Whitecaps de Vancouver joueront à Toronto. Notons que les preneurs aux livres ne donnent pas cher de la peau des Caps, eux qui sont négligés à plus de trois pour un sur plusieurs sites.

Au bout des six matchs, l’équipe qui aura récolté le plus de points se classera pour la finale.

Cette équipe jouera la finale, qui se règlera sur un match, face au champion du tournoi de la CPL à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est un énorme avantage pour cette jeune ligue, qui s’assure cette année d’avoir un représentant en grande finale du tournoi.

À noter que les points accumulés dans le prochain mois par les équipes canadiennes de la MLS compteront aussi au classement de la saison régulière.

Et l’Impact dans tout ça?

Malheureusement pour l’Impact, l’action ne reprend que le mardi 25 août au Stade Saputo. C’est donc dire que Vancouver et Toronto auront la chance de se mettre en jambe avec deux matchs, pendant que l’Impact continuera de s’entrainer sans réelle compétition.

Aussi, étant donné la formule du tournoi, l’Impact, qui est champion en titre, n’aura aucun avantage, chose qui n’est ordinairement pas le cas dans cette compétition.

Toronto et Vancouver s’affronteront à nouveau vendredi soir, toujours au BMO Field.

Notons que comme à l’habitude, le champion canadien ira représenter le pays à la Ligue des champions de la Concacaf en 2021. Le problème c’est que le tournoi de 2020 lui-même n’est toujours pas terminé, compétition dans laquelle est impliqué l’Impact.

Pour l’instant, la FIFA n’a toujours pas statué sur l’état de cette compétition continentale.