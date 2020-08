«Il faut donner crédit au Canadien» - Sean Couturier

«Je pense qu’il faut donner crédit au Canadien. Ils travaillent extrêmement fort. Ils rendent ça difficile pour nous de créer quoique ce soit. Mais c’est certain qu’on est capable de mieux jouer offensivement. On a juste scoré trois buts, mais on sait qu’on est capable de mieux faire. On mène la série 2-1. C’est à nous de prendre le contrôle (de la série) et de lever notre jeu d’un cran»