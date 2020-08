Saison annulée | L’avenir des Alouettes aucunement menacé

Il n’est pas clair si les amateurs pourront retrouver les stades en 2021, un élément impératif pour l’économie de la LCF.

« On ne sait pas où on s’en va, mais on espère avoir un vaccin d’ici là et que les médecins trouveront une façon de nous sortir de ceci. Mais la bonne chose c’est que là nous aurons du temps pour nous préparer, pour ne pas revivre ce que nous avons vécu cette année. »

Malheureusement pour la LCF, aucune solution n’a pu être trouvée pour sauver la saison, alors que d’autres sports ont relancé leurs activités. Mais pour Cecchini, il ne faut pas comparer la LCF aux autres ligues sportives, mais plutôt aux évènements.

« Je pense qu’on peut plus se comparer à la F1 et à la Coupe Rogers. Comme eux, sans spectateur ou aide des gouvernements, ça devenait impossible. Je pense que sans ces éléments-là, la décision de ne pas jouer devenait la bonne. Notre frustration et notre déception est définitivement présente, mais on ne peut pas dire que nous sommes plus fâchés, car d’autres sports ont repris, mais pas le nôtre. »

Malgré ceci, Cecchini a indiqué que la LCF et le groupe de gouverneurs ont des choses à apprendre. Il dit avoir apprécié l’acharnement du commissaire Randy Ambrosie dans ce dossier. Mais il y a définitivement des leçons à tirer.

Le quart-arrière de l’équipe Vernon Adams s’est dit très déçu de la tournure des évènements via les médias sociaux. Adams a avoué à la Gazette conduire un véhicule Uber pendant la pandémie pour subvenir à ses besoins.