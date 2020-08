Un championnat canadien qui ne favorise en rien l’Impact

Pour la première fois depuis la reprise des entraînements, les membres des médias ont eu la chance de s’entretenir avec un joueur de l’Impact lundi.

Pour la cause, c’est le gardien Clément Diop qui s’est prêté au jeu.

Diop a ravi le poste de gardien numéro un chez l’Impact 2019, notamment avec des prouesses incroyables en championnat canadien. Il avait été tout simplement magistral devant la cage des siens en grande finale à Toronto.

Il avait même freiné tous les tireurs du Toronto FC lors de la fusillade au BMO Field, avant d’être soulevé en héros sur les épaules de ses coéquipiers en quittant le terrain.

Mais cette année, les choses ont changé. La covid a forcé Soccer Canada à repenser sa formule. Le club canadien qui décroche le plus de points lors du prochain mois ira en finale du tournoi, face au champion de la CPL.

C’est-à-dire que Montréal n’obtiendra aucun avantage dans cette compétition, même s’il est défendant au titre.

Normalement, une équipe championne passe directement en demi-finale du tournoi.

« Quand on est Montréal parfois on a le sentiment de ne pas tout avoir ce qui nous revient. En plus Vancouver et Toronto auront deux matchs dans les jambes lorsque nous les affronterons. Mais ce sont les aléas du calendrier, et nous allons quand même tout tenter pour défendre notre titre. »

En tout, pour l’Impact, entre le dernier match du tournoi MLS is back, et la reprise des activités, il se sera écoulé un mois complet.

L’Impact reprend le collier officiellement mardi soir au Stade Saputo face au Whitecaps.

Il n’est toujours pas clair si oui ou non des spectateurs pourront assister aux matchs disputés à Montréal.