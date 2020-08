«On va être encore plus affamés au prochain match» -Phillip Danault

Lorsque deux gardiens ont la forme affichée dimanche par Carter Hart et Carey Price, il faut s’attendre à un bas pointage. Et toutes les conditions ont été respectées lors du troisième match entre le Canadien et les Flyers.

N’empêche, après le festival offensif (5 buts) réalisé il y a 48 heures, c’est toujours plus décevant d’être du côté des perdants.

« Ils sont sortis avec l’intention d’être plus physiques en première période, a dit Carey Price. On s’est bien ajustés. On a eu nos chances. On a frappé quatre ou cinq fois le poteau et leur gardien a bien joué. Les deux gardiens ont excellé. Je pense qu’on a fait tout ce qu’on devait faire pour gagner le match. »

Parfois, on perd parce que les joueurs ne se sont pas donnés à fond. Ce n’était certes pas le cas pour les hommes de Kirk Muller, dimanche. Mais ça n’a pas empêché Brendan Gallagher d’accuser le coup.