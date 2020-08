Gallagher frustré | «J'ai confiance, il fait les bonnes choses» -Kirk Muller

Une victoire par blanchissage et puis une défaite par jeu blanc : une équipe change parfois rapidement de siège durant les séries éliminatoires.

« C’était un match des séries de la LNH avec deux gardiens qui ont vraiment bien joué, a noté l’entraîneur Kirk Muller. Les deux équipes n’ont pas donné grand-chose.

« On savait que ça allait être difficile, mais plus le match avançait et plus les gars en donnaient. Beaucoup d’efforts. On n’a jamais lâché. On a eu un fort match l’autre soir, ils ont eu un bon match ce soir. Demain, c’est un nouveau jour. »

Interrogé quant à l’évidente frustration de Brendan Gallagher, le pilote avoue ne pas s’inquiéter.