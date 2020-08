But gagnant de Radulov | Les Stars et les Flames à égalité

Joe Pavelski a réussi un tour du chapeau et Alexander Radulov a mis un terme au match avec un but à 16:05 de la période de prolongation, samedi, dans une victoire de 5-4 des Stars de Dallas contre les Flames de Calgary.

La série est maintenant à égalité deux victoires de chaque côté.

Le troisième but du match de Pavelski (3e, 4e, 5e buts) avec 12 secondes à jouer à la troisième période a mené à la prolongation. Radulov a ensuite inscrit son deuxième but des séries au moment opportun. Denis Gurianov (2e) a compté l’autre but des Stars.

Sam Bennett (4e, 5e) Johnny Gaudreau (3e) et Tobias Rieder (3e) ont marqué les buts des Flames.

Les Stars ont décoché pas moins de 62 tirs en direction de Cam Talbot.