Flyers 1 Canadien 0 (première période)

Troisième match du duel de huitièmes de finale entre le Canadien de Montréal et les Flyers de Philadelphie, ce soir, dans la ville bulle de Toronto en raison de la pandémie.

Le Canadien est cette fois l’équipe locale et il doit s’attendre à un réveil des Flyers après la raclée de 5-0 qu'ils ont encaissée il y a deux jours.

Carey Price, qui célèbre ses 33 ans aujourd'hui, et Carter Hart, qui a été chassé de la dernière rencontre, sont les gardiens en présence.

Le Canadien présente la même formation que vendredi.

But rapide des Flyers

Le début de match est nettement plus partagé que le précédent avec au moins une bonne chance de marquer de chaque côté lors des cinq premières minutes.

Mais à 5:21, une rondelle centrée devant le filet de Price est déviée par Jakub Voracek pour le premier but des Flyers. On s'assure que le gardien du Canadien n'a pas été gêné par l'attaquant des Flyers et le but est validé.

Plus de détails à venir...