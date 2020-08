Grand Prix d'Espagne | Hamilton dans sa bulle

D’abord, les chiffres : Lewis Hamilton a battu un autre record de Michael Schumacher en montant sur le podium pour la 156e fois de sa carrière. Et il l’a fait de la meilleure façon, en gagnant la course.

Ce faisant, il se rapproche ainsi d’un autre record du Baron rouge, soit celui du plus grand nombre de victoires pour un pilote. Le Britannique en compte maintenant 88, contre 91 pour le seul septuple champion du monde de l’histoire de la F1. (Et si la tendance se maintient, Schumacher ne sera plus le seul septuple champion du monde à la fin de la saison.)

Vous l’aurez compris, Hamilton est en train de réécrire le livre des records de la F1 cette saison et on ne voit pas ce qui pourrait l’arrêter : non seulement le pilote domine encore ses adversaires d’une tête malgré ses 35 ans, mais l’écurie Mercedes est quasi-imbattable.

Bien sûr, elle peut se fourvoyer dans sa stratégie, comme ce fut le cas à Silverstone la semaine précédente; mais cela n’arrive pas souvent, comme en témoignent ses cinq victoires en six courses (dont quatre pour Hamilton).

Seul Max Verstappen a réussi à battre Hamilton et les Mercedes cette saison, ce qui en dit long sur son immense talent. À Barcelone, le sextuple champion du monde a cependant remis les pendules à l’heure, jouant avec le jeune prodige comme un chat avec sa proie. En début de course, tous les espoirs étaient permis pour Red Bull : Verstappen n’était qu’à quatre petites secondes du leader. Puis, vers le 10e tour, Hamilton s’est mis à enchaîner les tours rapides, distançant la Red Bull. La messe était dite.

Un tour d'avance

Le trio de tête était d’ailleurs dans une classe à part : Hamilton, Verstappen et Bottas ont tous pris un tour à leurs poursuivants. Racing Point a beau avoir une copie de la Mercedes de l’année dernière, les vraies Mercedes sont loin devant. Lance Stroll et Sergio Perez ont franchi la ligne d’arrivée en quatrième et cinquième position, ce qui est méritoire, mais un tour derrière les trois premiers.

Le Top 5 n’a d’ailleurs pas bougé de la course (ou si peu) et ce fut, disons-le, soporifique. Barcelone est un des pires circuits et il n’y a que la pluie qui peut rendre une course intéressante sur ce tracé insipide.

Les amateurs de course se sont croisé les doigts quand ils ont vu les gros nuages noirs, mais leurs prières n’ont pas été entendues. Comme on dit en bon québécois, ce fut plate à mort du début à la fin. Pour le bien de la Formule 1, des circuits comme Barcelone et l’Hungaroring devraient être bannis - Monaco étant dans une classe à part en raison de son importance historique.

La Screwderia s’enfonce, Renault aussi

Ferrari a beau être l’écurie la plus titrée (et la plus vénérée) de la F1, les passages à vide font aussi partie de son ADN. Quinze longues années se sont écoulées entre les championnats de John Surtees (1964) et Jody Scheckter (1979). Ce fut encore plus long ensuite : les pauvres tifosis ont dû patienter 21 ans avant que Michael Schumacher mette fin à cette interminable attente.

Depuis le sacre de Kimi Raikkonen en 2007, la légendaire Scuderia a entrepris une autre traversée du désert. Les Rouges sont passés bien près en 2010 et 2012, avec Alonso; et ils ont été capables d’offrir une véritable opposition aux Mercedes en 2017 et 2018. Mais à chaque fois, ils ont foiré, ce qui a valu à l’écurie la plus prestigieuse de la F1 d’être surnommée la « Screwderia ». À Barcelone, elle en a rajouté une couche.

Sebastian Vettel – qui, jusqu’à la saison dernière, était le leader de cette équipe – n’est pas à l’abri des reproches : il supporte de moins en moins la pression, accumule les erreurs et se déresponsabilise systématiquement. Et que dire de son horrible début de saison, indigne d’un quadruple champion du monde.

À Barcelone, il a cependant disputé une course irréprochable, terminant enfin dans le Top 10. Mais si Ferrari avait moins dormi au gaz, l’Allemand aurait pu terminer 5e plutôt que 7e. Et peut-être même 4e, avec la pénalité imposée à Sergio Perez.

Ceci nous a valu un autre échange aigre-doux entre Vettel et son équipe, en direc.

« Que dirais-tu de compléter la course avec les pneus tendres ? », lui a demandé son ingénieur.

La réponse fut lapidaire : « Je vous ai posé la question il y a trois jours ! » Ambiance…

Ferrari peut se consoler : Renault, une autre écurie disposant d’un budget colossal, fait encore pire qu’elle. L’écurie française s’est complètement plantée avec sa stratégie de course et on se demande bien comment Cyril Abiteboul arrive à garder son poste. (Si vous avez regardé l’excellente télé-réalité Drive To Survive diffusée sur Netflix, vous vous le demandez encore plus…)

On comprend pourquoi Daniel Ricciardo s’est dépêché de sortir de là. Son pari était audacieux, mais il l’a perdu et il ne peut, en aucun cas, en être tenu responsable. Son seul tort est d’avoir fait le mauvais choix. Renault reste dans le ventre mou du peloton, ce qui est inacceptable pour un constructeur avec de telles ressources (incluant sa solide paire de pilotes).

Si l’imputabilité existe vraiment en F1, Abiteboul et son homologue chez Ferrari, Mattia Binotto, devraient commencer à se chercher un boulot en vue de la prochaine saison. Mais il faudra plus : ces deux organisations sont aux prises avec des problèmes structurels profonds. Même Flavio l’a dit…