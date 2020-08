Le Lightning reprend les devants dans la série

Des buts de Brayden Point et de Victor Hedman inscrits en deuxième période, samedi soir, ont pavé la voie à une victoire de 3-2 du Lightning de Tampa Bay face aux Blue Jackets de Columbus, à Toronto.

Il s'agissait du quatrième but des séries de Point qui prolongeait à six sa série de rencontres avec au moins un point. Hedman a marqué son premier but des éliminatoires.

Le gardien Andrei Vasilevskiy a repoussé 15 tirs et Alex Killorn (2e) a complété la marque pour le Lightning qui prend une avance de 2-1 dans la série.

Riley Nash (1er) et Eric Robinson (1er) ont touché la cible pour les Blue Jackets, tandis que Joonas Korpisalo a effectué 31 arrêts pour les Blue Jackets.