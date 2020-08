Jaroslav Halak mène les Bruins à la victoire

Pas de Tuukka Rask? Pas de problème.

Jaroslav Halak a repoussé 29 rondelles et les Bruins de Boston ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 3-1, samedi après-midi, quelques heures après l’annonce du départ du gardien partant de l’équipe.

Rask a fait savoir en début de journée qu’il quittait les Bruins et la ville bulle de Toronto au beau milieu des séries éliminatoires afin de retourner auprès de sa famille.

À prime abord, cette défection n’a visiblement pas trop affecté ses coéquipiers.

Charlie Coyle (2e) et Brad Marchand (2e) ont inscrit un but et une mention d’aide, tandis que Sean Kuraly (1er) a complété la marque pour les Bruins qui ont maintenant les devants 2-1 dans la série.

Nino Niederriter (1er) a inscrit l’unique but des Hurricanes. Petr Mrazek a stoppé 36 rondelles.

L’attaquant Andrei Svechnikov a dû quitter la rencontre en toute fin de troisième période après un duel avec le défenseur Zdeno Chara devant le filet des Bruins.

Blessé à la jambe (cheville?), il a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers afin de retraiter au vestiaire.