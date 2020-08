«Nous avons excellé dès le départ» -Max Domi

Sentiment partagé par l'entraîneur des Flyers, Alain Vigneault.

«Nous nous sommes fait botter le derrière, a dit Vigneault. Ils ont mieux joué que nous. Ils ont travaillé plus fort que nous. »

« Nous sommes en séries, donc, c’est sûr que l’on veut gagner tous nos matchs, a noté Domi. Évidemment, nos pensées et nos prières sont avec Claude et sa famille. On sait qu’on a un travail à faire et il s’attend à ce que l’on le fasse. Il fallait demeurer concentré sur nos tâches et je crois que nous avons excellé dès le départ. »

Drouin, Max Domi et Jesperi Kotkaniemi ont joué ensemble et ils ont tous noirci la feuille de pointage : Trois mentions d’aide pour Domi, deux buts pour Kotkaniemi et une assistance pour Drouin.

« Il n’y a pas de secret. Jonathan et moi, nous sommes très proches en dehors de la patinoire. On aime jouer ensemble. On a donc eu beaucoup de plaisir ce soir. «KK» a été remarquable. Il joue avec beaucoup de confiance et il réalise désormais qu’il peut se servir de son corps. Quand nos quatre trios fonctionnent de la sorte, c’est difficile de jouer contre nous. »